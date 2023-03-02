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02 марта, 23:15

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На Манежной и Красной площадях установили новые знаки

На Манежной и Красной площадях установили новые знаки

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На Манежной и Красной площадях установили новые знаки, запрещающие движение самокатов. Всего таких появится более 40 – в центре города, в прогулочных зонах и там, где любители самокатов могут быть опасны для пешеходов.

С 1-го марта правила проезда на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности изменились. Разрешенная максимальная скорость для них теперь – 25 километров в час. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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