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На территории Южного речного вокзала началась инженерная подготовка перед благоустройством

На территории Южного речного вокзала началась инженерная подготовка перед благоустройством

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На территории Южного речного вокзала начали проводить инженерную подготовку перед благоустройством. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Строители прокладывают системы водопровода и канализации, убирают под землю кабели. Для надежного энергоснабжения здесь возведут две новые трансформаторные подстанции.

На Южном речном вокзале будет пять причальных зон для судов разного класса – прогулочных и круизных. В каждой появятся павильоны для пассажиров и стелы с расписанием. У здания вокзала обустроят удобные подъезды и парковку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городвидеоРоман Карлов
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