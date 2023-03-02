На территории Южного речного вокзала началась инженерная подготовка перед благоустройством

На территории Южного речного вокзала начали проводить инженерную подготовку перед благоустройством. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Строители прокладывают системы водопровода и канализации, убирают под землю кабели. Для надежного энергоснабжения здесь возведут две новые трансформаторные подстанции.

На Южном речном вокзале будет пять причальных зон для судов разного класса – прогулочных и круизных. В каждой появятся павильоны для пассажиров и стелы с расписанием. У здания вокзала обустроят удобные подъезды и парковку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.