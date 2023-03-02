Новости часа: все прилегающие к станциям БКЛ территории благоустроили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все территории, прилегающие к станциям БКЛ в Москве, благоустроили. Об этом сообщили столичные власти.

Понятие "коллективный иммунитет" пересматривают из-за мутаций COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию речной навигации. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.