Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Новости часа: все прилегающие к станциям БКЛ территории благоустроили

Новости часа: все прилегающие к станциям БКЛ территории благоустроили

Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию навигации

Эксперты рассказали, как улучшится инфраструктура с открытием новых станций БКЛ в Москве

Ежегодная акция "Ночь на катке" пройдет в столичных парках 3 марта

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 86 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

Почти 5 тысяч предложений москвичей реализовали с помощью платформы "Город идей"

"Утро": движение затруднено на ТТК и Ярославском шоссе

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все территории, прилегающие к станциям БКЛ в Москве, благоустроили. Об этом сообщили столичные власти.

Понятие "коллективный иммунитет" пересматривают из-за мутаций COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию речной навигации. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Читайте также
городблагоустройствообществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика