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Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию навигации

Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию навигации

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Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В состав флота входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда. Каждый год с открытием навигации они ежедневно собирают мусор с водной поверхности, ликвидируют загрязнения и убирают ил. В межнавигационный период специалисты проводят проверку технического состояния судов, при необходимости ремонтируют и меняют двигатели.

По словам Бирюкова, в прошлом сезоне было собрано около 600 тонн плавающего мусора и ликвидировано порядка 80 загрязнений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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