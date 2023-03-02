Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию навигации

Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В состав флота входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда. Каждый год с открытием навигации они ежедневно собирают мусор с водной поверхности, ликвидируют загрязнения и убирают ил. В межнавигационный период специалисты проводят проверку технического состояния судов, при необходимости ремонтируют и меняют двигатели.

По словам Бирюкова, в прошлом сезоне было собрано около 600 тонн плавающего мусора и ликвидировано порядка 80 загрязнений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.