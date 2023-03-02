Почти 5 тысяч предложений москвичей реализовали с помощью платформы "Город идей"

Почти пять тысяч идей по развитию Москвы, предложенных горожанами, реализовали благодаря платформе "Город идей". Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

В специальном разделе платформы жители столицы могут делиться инициативами по благоустройству, в сферах экологии, здравоохранения, культуры и других. Все идеи оценивают эксперты.

По словам Натальи Сергуниной, на данный момент на платформе зарегистрированы больше 410 тысяч москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.