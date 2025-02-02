Более 23 тысяч участников собрал "Зимний день московского спорта"

Спортивный выходной для всей семьи: в "Лужниках" прошел "Зимний день московского спорта". Участниками праздника стали более 23 тысяч москвичей и гостей столицы.

Организаторы подготовили десятки активностей. Посетители могли попробовать свои силы в различных зимних спортивных дисциплинах, в том числе и экзотических: лазерном биатлоне, зимнем боулинге валенками и снежном дартсе.

На главной сцене в течение всего дня проходила развлекательная программа с розыгрышем призов. Сноубордисты, лыжники и хоккеисты показали шоу, с концертами выступили известные артисты.

О том, как столичные семьи приобщаются к здоровому образу жизни, выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.