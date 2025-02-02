Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 18:40

M24.RU

Более 23 тысяч участников собрал "Зимний день московского спорта"

Более 23 тысяч участников собрал "Зимний день московского спорта"

"Мой район. Новости": в Москве открылись новые классы проекта "Московское долголетие"

"Культура за 100 секунд": акция "Калейдоскоп чудес" пройдет на ВДНХ

Новости часа: Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

"Мой район. Новости": москвичи могут получить линию метро из Внуково в Щербинку

Новости часа: размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличится вдвое

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Фольклорные гуляния в рамках фестиваля "Московское чаепитие" прошли на ВДНХ

Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" стартовала в столице

Спортивный выходной для всей семьи: в "Лужниках" прошел "Зимний день московского спорта". Участниками праздника стали более 23 тысяч москвичей и гостей столицы.

Организаторы подготовили десятки активностей. Посетители могли попробовать свои силы в различных зимних спортивных дисциплинах, в том числе и экзотических: лазерном биатлоне, зимнем боулинге валенками и снежном дартсе.

На главной сцене в течение всего дня проходила развлекательная программа с розыгрышем призов. Сноубордисты, лыжники и хоккеисты показали шоу, с концертами выступили известные артисты.

О том, как столичные семьи приобщаются к здоровому образу жизни, выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

городспортвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика