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Новости

02 февраля, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 февраля

Китайский Новый год отмечают в Москве шоу и представлениями

В парке "Руднево" ввели в эксплуатацию общественно-деловой центр

Москвичам рассказали праздновании китайского Нового года в "Москино"

В "Лужниках" прошел "Зимний день московского спорта"

В центре Москвы продолжаются праздничные мероприятия в честь китайского Нового года

Житель Строгино стал победителем рубрики "Что вообще происходит"

В Молжаниновском районе построят новую школу

В Москве прошли мероприятия в честь годовщины победы в Сталинградской битве

Китайский Новый год: танец драконов пройдет на Тверском бульваре

На площадках фестиваля "Китайский новый год в Москве" можно увидеть ярких драконов, театрализованные шоу, познакомиться с традициями Поднебесной и попробовать блюда китайской кухни.

Поезда между Москвой, Калугой, Тулой, Рязанью и другими городами будут ходить еще быстрее. Для пассажиров запустят новые составы, сделают удобные пересадки.

В Москве прошел снег. Осадки довольно интенсивные, но из-за плюсовой температуры все, что выпало, почти сразу же растаяло. Из-за перепада температур на дорогах может быть скользко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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