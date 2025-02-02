Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 февраля

На площадках фестиваля "Китайский новый год в Москве" можно увидеть ярких драконов, театрализованные шоу, познакомиться с традициями Поднебесной и попробовать блюда китайской кухни.

Поезда между Москвой, Калугой, Тулой, Рязанью и другими городами будут ходить еще быстрее. Для пассажиров запустят новые составы, сделают удобные пересадки.

В Москве прошел снег. Осадки довольно интенсивные, но из-за плюсовой температуры все, что выпало, почти сразу же растаяло. Из-за перепада температур на дорогах может быть скользко.

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