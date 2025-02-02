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Новости

02 февраля, 19:15

Город

В парке "Руднево" ввели в эксплуатацию общественно-деловой центр

В парке "Руднево" ввели в эксплуатацию общественно-деловой центр

Москвичам рассказали праздновании китайского Нового года в "Москино"

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В индустриальном парке "Руднево" ввели в эксплуатацию общественно-деловой центр. Две 12-этажные башни соединяет цоколь с подземной парковкой и двумя этажами. Там разместят коворкинг, офисы, лабораторию и легкие производства.

В ТиНАО расширят кинопарк "Москино". Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, это произойдет в рамках комплексного развития территорий. На территории реорганизуют участки общей площадью свыше 142 гектаров.

Более 170 крупных спортивных мероприятий продет в этом году в Москве. В их числе чемпионат мира по рукопашному бою, этапы Кубка мира и мероприятия по разным видам спорта в рамках Кубка Мэра Москвы.

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