В парке "Руднево" ввели в эксплуатацию общественно-деловой центр

В индустриальном парке "Руднево" ввели в эксплуатацию общественно-деловой центр. Две 12-этажные башни соединяет цоколь с подземной парковкой и двумя этажами. Там разместят коворкинг, офисы, лабораторию и легкие производства.

В ТиНАО расширят кинопарк "Москино". Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, это произойдет в рамках комплексного развития территорий. На территории реорганизуют участки общей площадью свыше 142 гектаров.

Более 170 крупных спортивных мероприятий продет в этом году в Москве. В их числе чемпионат мира по рукопашному бою, этапы Кубка мира и мероприятия по разным видам спорта в рамках Кубка Мэра Москвы.