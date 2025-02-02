Сегодня, 2 февраля, в "Лужниках" прошел "Зимний день московского спорта". Гости мероприятия смогли попробовать себя в различных зимних видах спорта, таких как керлинг, гонки на снегоступах, лазерный биатлон и многих других. Все желающие также могли записаться в городские спортивные учреждения для занятий зимними видами спорта.

В "Лужниках" развернулись 12 спортивных площадок, каждая из которых была рассчитана на разную подготовку. Участники праздника спорта – как дети, так и взрослые – оценили активные развлечения. Гости участвовали в состязаниях и весело проводили время с семьей и друзьями. Многие отмечали, что такие события помогают не только провести время с пользой, но и научиться чему-то новому.

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