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02 февраля, 13:45

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В "Лужниках" проходит главный спортивный праздник зимы

В "Лужниках" проходит главный спортивный праздник зимы

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В "Лужниках" проходит главный спортивный праздник сезона – "Зимний день Московского спорта". Гости могут попробовать себя в керлинге, снежном дартсе, фигурном катании и других зимних дисциплинах. Исключение составляют виды спорта, требующие снежного склона.

Посетители отмечают, что узнали о мероприятии из новостей и пришли активно провести время с семьей и друзьями. Москвичи участвуют в различных активностях, наслаждаются зимней атмосферой и пробуют свои силы в популярных зимних видах спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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