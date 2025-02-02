В "Лужниках" проходит главный спортивный праздник зимы

В "Лужниках" проходит главный спортивный праздник сезона – "Зимний день Московского спорта". Гости могут попробовать себя в керлинге, снежном дартсе, фигурном катании и других зимних дисциплинах. Исключение составляют виды спорта, требующие снежного склона.

Посетители отмечают, что узнали о мероприятии из новостей и пришли активно провести время с семьей и друзьями. Москвичи участвуют в различных активностях, наслаждаются зимней атмосферой и пробуют свои силы в популярных зимних видах спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.