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Новости

02 февраля, 13:30

Город

Москвичи и туристы отмечают китайский Новый год с гастрономическими угощениями

Москвичи и туристы отмечают китайский Новый год с гастрономическими угощениями

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Москвичи и туристы знакомятся с китайской культурой через гастрономию. На площадках фестиваля "Китайский Новый год" представлены национальные блюда – утка по-пекински, мясные деликатесы в кисло-сладком соусе, чай с хризантемами и жасмином, а также большой выбор десертов.

Фестиваль привлекает не только жителей столицы, но и иностранных гостей. По словам члена правления Российского союза туриндустрии Дмитрия Арутюнова, в Москву растет поток туристов не только из Китая, но и из стран Юго-Восточной Азии, а также Персидского залива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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