В Москве жители шести домов начали осмотр квартир по программе реновации

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Около 700 жителей востока Москвы приступили к осмотру новых квартир в рамках программы реновации. В январе 2025 года для переселенцев в районах Соколиная гора и Перово открылись центры информирования.

Более 2,4 тысячи учеников школ искусств приняли участие во встречах проекта "Урок со звездой".

Движение на МКАД перед развязкой с улицей Поляны восстановлено после аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.