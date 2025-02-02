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Новости

Новости

02 февраля, 11:45

Город

В Москве жители шести домов начали осмотр квартир по программе реновации

В Москве жители шести домов начали осмотр квартир по программе реновации

Синоптик рассказал, что в Москве 3 февраля может сформироваться снежный покров

"Мой район. Новости": в Тверском районе установят новые светофоры

"Мой район. Новости": в Донском районе начал работать ветеринар-пульмонолог

"Мой район. Новости": 209-я городская поликлиника в Раменках открылась после ремонта

"Мой район. Новости": в Нижегородском районе на маршрут вышли новые электробусы

Патриотический марафон "Здесь все свои" прошел в Национальном Центре "Россия"

"Актуальный репортаж": открытые бассейны Москвы

В Москве после капитального ремонта открылись еще три поликлиники

На юго-востоке Москвы по реновации расселили более 140 домов

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Около 700 жителей востока Москвы приступили к осмотру новых квартир в рамках программы реновации. В январе 2025 года для переселенцев в районах Соколиная гора и Перово открылись центры информирования.

Более 2,4 тысячи учеников школ искусств приняли участие во встречах проекта "Урок со звездой".

Движение на МКАД перед развязкой с улицей Поляны восстановлено после аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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