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02 февраля, 06:45

Город

"Актуальный репортаж": открытые бассейны Москвы

"Актуальный репортаж": открытые бассейны Москвы

В Москве после капитального ремонта открылись еще три поликлиники

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Зимой, несмотря на мороз, в Москве продолжают работать несколько открытых бассейнов, поддерживающих комфортную температуру воды в 28 градусов. В отличие от традиционных крытых, такие бассейны дарят особую атмосферу: пара над водой и зимний воздух создают эффект тепла и уюта.

Как устроены эти бассейны, что такое "Московское море" и кто бывал в легендарном бассейне в центре города, а также какие бани и сауны можно найти рядом – в эфире телеканала Москва 24.

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