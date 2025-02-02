"Актуальный репортаж": открытые бассейны Москвы

Зимой, несмотря на мороз, в Москве продолжают работать несколько открытых бассейнов, поддерживающих комфортную температуру воды в 28 градусов. В отличие от традиционных крытых, такие бассейны дарят особую атмосферу: пара над водой и зимний воздух создают эффект тепла и уюта.

Как устроены эти бассейны, что такое "Московское море" и кто бывал в легендарном бассейне в центре города, а также какие бани и сауны можно найти рядом – в эфире телеканала Москва 24.