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02 февраля, 22:00

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Фасады кинотеатра "Художественный" в Москве приведут в порядок в III квартале 2024 года

Фасады кинотеатра "Художественный" в Москве приведут в порядок в III квартале 2024 года

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Фасады кинотеатра "Художественный", где отслаивается штукатурка, собираются восстановить не позднее октября 2024 года. Для оценки дефектов было принято решение провести предварительные научно-исследовательские работы.

До проведения реставрации кинотеатр долгое время находился в неудовлетворительном состоянии, не эксплуатировался и был отключен от инженерных систем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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