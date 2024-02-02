Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 18:30

Общество

Новости часа: около 14 тыс домов капитально отремонтировали в столице

Новости часа: около 14 тыс домов капитально отремонтировали в столице

Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет в столице с 9 по 18 февраля

Первые зимние ярмарки выходного дня открылись в столице

Площадку "Здоровая Москва" запустили на выставке "Россия" на ВДНХ

"Интервью": Фэн Литао – о традициях китайского Нового года

"Мой район. Новости": ярмарка выходного дня открылась в Нагатинском Затоне

Новости часа: Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

"Интервью": Евгений Козлов – о столичном фестивале, посвященном китайскому Новому году

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Новости часа: Сокольническую линию метро в этом году продлят до станции "Потапово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Флагманский центр Боткинской больницы и три поликлиники поставлены на кадастровый учет в январе, сообщил Росреестр.

Уровень загрязнения воздуха в Москве в январе был пониженным, помогла погода. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования.

Читайте также
городмедицинаобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика