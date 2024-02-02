Новости часа: около 14 тыс домов капитально отремонтировали в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Флагманский центр Боткинской больницы и три поликлиники поставлены на кадастровый учет в январе, сообщил Росреестр.

Уровень загрязнения воздуха в Москве в январе был пониженным, помогла погода. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования.