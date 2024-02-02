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02 февраля, 15:00

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Урбанисты признали центральные районы Москвы самыми удобными для пешеходов

Урбанисты признали центральные районы Москвы самыми удобными для пешеходов

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Центральные районы Москвы признаны самыми удобными для пешеходов. Столичные ученые-урбанисты провели исследование, в котором город разделили на 223 района, используя станции метро, как точки отсчета. Были задействованы карты и другие открытые данные.

Лучшими для пешеходов оказались районы у станций метро "Маяковская", "Тверская", "Цветной бульвар", "Китай-город" и "Сокол". На пешеходную доступность влияет много факторов, например, плотность населения, близость зеленых зон и число перекрестков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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