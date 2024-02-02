02 февраля, 15:00Город
Почти 14 тыс многоквартирных домов отремонтировали в Москве с 2015 года
В Москве капитально отремонтировали около 14 тысяч жилых домов с 2015 года. Это почти половина от плана до 2044 года.
Специалисты меняют не только трубы, внешнюю и внутреннюю отделку зданий, но и повышают их энергоэффективность. Всего в программу капитального ремонта вошли более 29,4 тысячи домов.
Удается ли сэкономить на коммуналке после капремонта? И какие материалы используют? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.