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02 февраля, 15:00

Город

Почти 14 тыс многоквартирных домов отремонтировали в Москве с 2015 года

Почти 14 тыс многоквартирных домов отремонтировали в Москве с 2015 года

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В Москве капитально отремонтировали около 14 тысяч жилых домов с 2015 года. Это почти половина от плана до 2044 года.

Специалисты меняют не только трубы, внешнюю и внутреннюю отделку зданий, но и повышают их энергоэффективность. Всего в программу капитального ремонта вошли более 29,4 тысячи домов.

Удается ли сэкономить на коммуналке после капремонта? И какие материалы используют? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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