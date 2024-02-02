Почти 14 тыс многоквартирных домов отремонтировали в Москве с 2015 года

В Москве капитально отремонтировали около 14 тысяч жилых домов с 2015 года. Это почти половина от плана до 2044 года.

Специалисты меняют не только трубы, внешнюю и внутреннюю отделку зданий, но и повышают их энергоэффективность. Всего в программу капитального ремонта вошли более 29,4 тысячи домов.

Удается ли сэкономить на коммуналке после капремонта? И какие материалы используют? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.