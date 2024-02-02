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02 февраля, 11:30

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Участок в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе КРТ

Участок в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе КРТ

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Неэффективно используемый участок в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе КРТ. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Тем временем СМИ также пишут, что машинисты поездов МЖД совершили около 2 тысяч экстренных торможений в 2023 году. Кроме того, в январе 2024 года на регулярных речных маршрутах столицы было совершено более 42 тысяч поездок. Вдобавок к этому, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на станции метро "Университет Дружбы Народов" завершена отделка путевых стен.

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