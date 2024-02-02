Столичные парки подготовили развлекательную программу в выходные

Большая программа запланирована с 2 по 4 февраля в столичных парках. Например, в саду имени Баумана с 16:00 2 февраля можно присоединиться к танцам на льду, а в Гончаровском парке принять участие в программе "Танцевальное диско". Кроме того, на катке в Таганском парке подготовили диджей-вечеринку, которая начнется в 17:00.

В субботу, 3 февраля, гостей ждут на фестивале WinterFest. Он пройдет на катке в саду "Эрмитаж". Там можно попробовать турецкий кофе и покататься под музыку из популярных сериалов. Тем временем в Измайловском парке можно будет заняться йогой и растяжкой. Занятия пройдут в павильоне "Студио-парк" 3 и 4 февраля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.