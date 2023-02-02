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Программа в честь юбилея Всероссийской выставки 1923 года пройдет на ВДНХ

Программа в честь юбилея Всероссийской выставки 1923 года пройдет на ВДНХ

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В 2023 году исполняется 100 лет с проведения первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Десятки событий в честь этой даты готовят на ВДНХ.

Например, 7 февраля для посетителей откроется выставка, на которой будут представлены уникальные архивные материалы. В музее истории ВДНХ экскурсоводы расскажут, как первая Всесоюзная выставка собрала людей после гражданской войны, чтобы начать восстанавливать страну в 20-е годы ХХ века.

В честь столетия Выставки сотрудники ВДНХ также готовят тематические лекции и много других форматов познавательных развлечений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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