Программа в честь юбилея Всероссийской выставки 1923 года пройдет на ВДНХ

В 2023 году исполняется 100 лет с проведения первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Десятки событий в честь этой даты готовят на ВДНХ.

Например, 7 февраля для посетителей откроется выставка, на которой будут представлены уникальные архивные материалы. В музее истории ВДНХ экскурсоводы расскажут, как первая Всесоюзная выставка собрала людей после гражданской войны, чтобы начать восстанавливать страну в 20-е годы ХХ века.

В честь столетия Выставки сотрудники ВДНХ также готовят тематические лекции и много других форматов познавательных развлечений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.