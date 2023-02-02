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Три новые выставки можно посетить в столичных музеях в феврале

Три новые выставки можно посетить в столичных музеях в феврале

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Сразу несколько новых выставок будут работать в феврале. Третьяковская галерея приглашает ознакомиться с историей древнего Суздаля. Выставка "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли" посвящена тысячелетию первого письменного упоминания об этом городе. В залах выставлены старинные иконы в золотых окладах, книги в инкрустированных драгоценными камнями обложках.

Также можно посмотреть проект "Русское" в фонде Ruarts. Это персональная выставка современной московской художницы, которая работает под псевдонимом Катерины Серьезной.

Центр современного искусства "Винзавод" приглашает на выставку "Цемента II" – финальный этап проектов кураторов и независимых обществ. Здесь представлены действующие творческие проекты, а также стрит-арт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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