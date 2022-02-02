Цифровую систему оценки состояния пациентов внедрят в столичных больницах

В столичных стационарах внедряют новую цифровую систему. С ее помощью врачи быстрее смогут оценить степень тяжести поступившего больного и назначить лечение. В данный момент система тестируется.

В этом году ее планируют внедрить во всех стационарах для взрослых, а затем и в детских. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При поступлении пациента вносятся данные о его состоянии, а затем цифровой помощник показывает предварительный диагноз. При этом все решения принимает врач, а система лишь помогает определить больных, которые требуют повышенного внимания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.