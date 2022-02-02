Началась акция по комплексной вакцинации питомцев в государственных ветклиниках Москвы

В государственных ветклиниках началась акция по комплексной вакцинации питомцев. До конца февраля в столице можно защитить своих собак и кошек сразу от нескольких инфекционных заболеваний со скидкой 30%. Стоить это будет 900 рублей.

К вакцинации допускаются только здоровые животные с 2-месячного возраста. Если домашний питомец болеет, лучше отложить процедуру. После прививки устойчивый иммунитет к инфекциям формируется в течение месяца. В этот период рекомендуется избегать контакта питомца с другими животными. Записаться к ветеринару можно онлайн через mos.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.