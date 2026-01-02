На площадках "Зима в Москве" можно попробовать старинные русские блюда

На площадках проекта "Зима в Москве" гости могут попробовать старинные русские блюда, научиться их готовить и принять участие в праздничных развлечениях. На Манежной площади предлагают гостям попробовать уху из муксуна, омуля и нельмы, пельмени из оленины в брусничной глазури и другие национальные блюда, а также десерты.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит до 11 января и предлагает москвичам и туристам мастер-классы по созданию елочных игрушек, открыток и кулинарные уроки. В кинопарке "Москино" работает каток, проводятся мастер-классы, например, по созданию кинохлопушки. В Парке Горького проходят квесты и экскурсии.

