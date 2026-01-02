На Никольской улице в Москве образовались внушительные очереди

На Никольской улице и подходах к Красной площади образовались внушительные очереди. Москвичи и многочисленные туристы выстроились, чтобы попасть на новогоднюю ярмарку.

Для прохода все посетители проходят через рамки металлодетекторов. Очевидцы рассказывают, что процесс происходит достаточно быстро, однако непосредственно перед входом на Красную площадь образовалась плотная пробка из людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.