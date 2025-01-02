Семь деловых центров были построены в 2024 году в Москве на месте бывших промзон

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в 2024 году инвесторы построили семь объектов деловой инфраструктуры на территории бывших производственных территорий. Общая площадь всех объектов составила около 170 тысяч квадратных метров.

Строительство деловых центров идет параллельно с возведением жилых кварталов. Такой подход к формированию городской среды позволяет создавать рабочие места рядом с новыми домами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

