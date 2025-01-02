Москвичей научат печь столичные плюшки на площадках "Путешествие в Рождество"

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открыт на 26 площадках. Для гостей подготовили разнообразную программу: детские утренники, концерты, ярмарки и кулинарные мастер-классы.

На одном из мастер-классов посетителей научат печь московские плюшки. Кроме того, в рамках масштабного проекта "Зима в Москве" на фестивальных площадках "Московские сезоны" открыты бесплатные катки.

Что еще предлагает жителям и гостям столицы фестиваль "Путешествие в Рождество"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

