Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Город

Московские парковки в период новогодних каникул работают в особом режиме

Московские парковки в период новогодних каникул работают в особом режиме

Москвичам рассказали о работе городских катков в новогодние каникулы

Москвичи посещают площадки фестиваля "Путешествие в Рождество"

В эфире Москвы 24 показывают красиво украшенные места в столице

В Москве приступили к уборке снега

В Москве открылись пункты приема новогодних елей

Москва 24 показала здание театра в нарядной новогодней столице

В эфире Москвы 24 показали украшенную к празднику столицу

Москвичи встретили Новый год на катке на ВДНХ

Москвичам напомнили о работе медицинских и социальных учреждений в праздники

Московские парковки в период новогодних каникул перешли на особый режим работы. До 8 января оставить машину можно бесплатно, в том числе на стоянках с тарифом 380 и 450 рублей.

За разрешением на возврат эвакуированной машины в праздничные дни потребуется съездить на проезд Одоевского, проезд Энтузиастов и Вагоноремонтную улицу, там нужные документы выдают круглосуточно. С 10-ти утра до 10-ти вечера их можно получить на улице Дубовой Рощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
городпарковкивидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика