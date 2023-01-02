Московские парковки в период новогодних каникул работают в особом режиме

Московские парковки в период новогодних каникул перешли на особый режим работы. До 8 января оставить машину можно бесплатно, в том числе на стоянках с тарифом 380 и 450 рублей.

За разрешением на возврат эвакуированной машины в праздничные дни потребуется съездить на проезд Одоевского, проезд Энтузиастов и Вагоноремонтную улицу, там нужные документы выдают круглосуточно. С 10-ти утра до 10-ти вечера их можно получить на улице Дубовой Рощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.