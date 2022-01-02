В САО за нарушение антиковидных мер могут закрыть "Пятерочку"

В Северном округе на три месяца могут закрыть "Пятерочку". Причина – нарушение антиковдных мер. Об этом сообщили в Объединенной технической инспекции.

В ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности в магазине были выявлены нарушения. Сотрудники и посетители находились на территории объекта без средств индивидуальной защиты. Помимо этого были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке).

Минимальный размер штрафа в подобной ситуации – 300 тысяч рублей. А если выяснится, что кто-то заболел, то сумма вырастет до миллиона или магазин закроют на 90 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.