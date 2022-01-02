Службы городского хозяйства Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Зимние белые пейзажи за окном радуют москвичей, но беспокоят коммунальщиков. В некоторых районах столицы идет снег, поэтому службы городского хозяйства работают в усиленном режиме.

Коммунальщики приступили к очередному прометанию: снег убирают на проезжей части и тротуарах, во дворах и рядом с популярными у москвичей местами. Особое внимание уделяют подходам к остановкам, метро и МЦК. Поверхность обрабатывают противогололедными средствами.

Водителей просят с пониманием отнестись к уборке в городе и по возможности воспользоваться общественным транспортом. На дорогах сегодня может быть много техники. Генеральную уборку при необходимость могут повторить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.