Около 10 тысяч деревьев высадят в Москве до конца года

В Москве до конца года высадят около 10 тысяч деревьев. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, взрослые деревья с уже сформированной кроной появятся на городских улицах, в парках, а также на территориях у школ и поликлиник.

Деревья выращивают в питомниках, где они проходят специальную подготовку для пересадки в городскую среду. На оживленных магистралях они выполняют важную функцию, создавая буферные зоны между дорогой и жилой застройкой, дают тень и очищают воздух.

