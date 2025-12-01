Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 декабря, 15:30

Город

Около 10 тысяч деревьев высадят в Москве до конца года

Около 10 тысяч деревьев высадят в Москве до конца года

Мэр Москвы: музейно-выставочный центр "Зиларт" открылся в столице

Проект "Зима в Москве" подарит горожанам атмосферу радости и добра

В столице стартовал проект "Зима в Москве"

Зимний ледовый сезон официально открыли на ВДНХ

Собянин: в Москве открыт музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Устойчивые морозы ожидаются в Москве ближе к Новому году

Выставка проектов столичных разработчиков видеоигр открылась в "Сколкове"

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Зима придет в Москву перед Новым годом

В Москве до конца года высадят около 10 тысяч деревьев. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, взрослые деревья с уже сформированной кроной появятся на городских улицах, в парках, а также на территориях у школ и поликлиник.

Деревья выращивают в питомниках, где они проходят специальную подготовку для пересадки в городскую среду. На оживленных магистралях они выполняют важную функцию, создавая буферные зоны между дорогой и жилой застройкой, дают тень и очищают воздух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наталия ШкодаРоман Карлов

