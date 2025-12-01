Бронирование сеансов на городские катки заработало на "Мосбилете"

В Москве для посещения сезонных катков ввели предварительную регистрацию через сайт "Мосбилет". Новый сервис особенно пригодится тем, кто хочет гарантированно попасть на популярные катки, такие как на Болотной площади или Парке Горького.

Зарегистрироваться на удобный сеанс можно уже сейчас в несколько кликов. В столице откроются 26 ледовых площадок, и на 25 из них вход будет бесплатным для тех, кто придет со своими коньками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.