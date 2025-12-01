Форма поиска по сайту

01 декабря, 06:45

Город

Бронирование сеансов на городские катки заработало на "Мосбилете"

"Утро": скорость ветра в столице составит 3 м/с 1 декабря

Лабораторные анализы перевели в цифровой формат в Москве

Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал 1 декабря

Филиалы усадьбы Деда Мороза открылись в трех московских парках

288 детей родились в Москве 30 ноября

Выставка "Магия блеска" откроется в Историческом музее

В столице начался проект "Зима в Москве"

"Утро": температура воздуха в Москве составит 5 градусов 1 декабря

Движение поездов на двух направлениях изменится с 1 декабря

В Москве для посещения сезонных катков ввели предварительную регистрацию через сайт "Мосбилет". Новый сервис особенно пригодится тем, кто хочет гарантированно попасть на популярные катки, такие как на Болотной площади или Парке Горького.

Зарегистрироваться на удобный сеанс можно уже сейчас в несколько кликов. В столице откроются 26 ледовых площадок, и на 25 из них вход будет бесплатным для тех, кто придет со своими коньками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

