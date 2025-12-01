В столице начался проект "Зима в Москве"

В столице стартовал традиционный фестиваль "Зима в Москве". В этом сезоне с 1 декабря по 28 февраля на более чем 400 площадках по всему городу пройдет свыше 800 различных мероприятий.

В программу войдут дегустации необычных блюд, благотворительные акции, театрализованные представления, творческие мастер-классы, кинопоказы и экскурсии. На площадках "Московских сезонов" можно будет приобрести новогодние подарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.