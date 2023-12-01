Московские коммунальщики вывезли более 600 тысяч кубометров снега

С начала аномальных снегопадов московские городские службы вывезли на снегосплавные пункты почти 620 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Московские коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме. Особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, дворов. Подробнее о том, какие средства используются для расчистки столичных улиц, – в эфире телеканала Москва 24.