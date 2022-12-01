В Москве стартовала благотворительная акция "Поделись теплом". Жители столицы старшего поколения, участники проекта "Московское долголетие", начали собирать теплые вещи и письма для бойцов российской армии, участвующих в СВО.

В департаменте труда и соцзащиты населения столицы уточнили, что собранные вещи будут передавать в центры "Московское долголетие". Посылки будут собирать до 13 декабря. К ним можно будет добавить письма и открытки со словами поддержки и поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством.

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