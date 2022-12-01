Строительство подземного пешеходного перехода началось на севере Москвы

Строительство подземного пешеходного перехода через пути Савеловского направления железной дороги и первого маршрута МЦД началось на севере Москвы. Он будет находится недалеко от дома 29 на Дмитровском шоссе.

При этом в настоящее время в Москве строятся четыре таких перехода. Еще в 1-м Тушинском и Лермонтовском проездах, а также на пересечении Полоцкой и Гвардейской улиц. В планах до 2026-го года – сделать примерно 50 таких переходов через МЦД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.