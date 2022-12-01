На Дмитровском шоссе начали строить подземный переход через железнодорожные пути

На севере столицы начали строить подземный пешеходный переход через пути Савеловского направления Московской железной дороги и МЦД-1. Он будет находится недалеко от дома 29 на Дмитровском шоссе.

В Москве в данный момент строятся четыре таких перехода – в 1-м Тушинском и Лермонтовском проездах, а также на пересечении Полоцкой и Гвардейской улиц. В планах до 2026 года возвести примерно 50 таких переходов через МЦД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.