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Строительство 18 детских поликлиник ведется в Москве – Ракова

Строительство 18 детских поликлиник ведется в Москве – Ракова

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Еще 18 поликлиник для детей и взрослых скоро появятся в столице, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Она уточнила, что ведутся масштабные работы. Площадь всех объектов составит почти 170 тысяч квадратных метров. Самый крупный – семиэтажное здание на Дмитровском шоссе.

Все здания строят по единому современному стандарту – популярные у пациентов кабинеты организуют на нижних этажах. В каждой клинике зоны для ожидания с диванами, кулерами и телевизорами. Все учреждения оснастят новейшим медоборудованием.

Территорию вокруг благоустроят – организуют парковки, детские площадки, тротуары с удобными спусками для маломобильных, а еще займутся озеленением. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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