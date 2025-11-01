График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 13:15

Город

Почти все мероприятия ко Дню народного единства в Москве связали с культурой регионов РФ

Почти все мероприятия ко Дню народного единства в Москве будут связаны с культурными особенностями регионов разных регионов России. Для жителей и гостей города подготовили тематические лекции и мастер-классы.

Например, в Усадьбе Воронцово пройдет мастер-класс по аппликации. В Таганском парке – мастер-класс "Мы силой единой сильны". В Михайловском парке в павильоне "Арт-парк" состоится лекция об истоках современной истории праздника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

