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Новости

Новости

01 ноября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября

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Городская инфраструктура Москвы подготовлена к наступлению зимы. Речь идет о коммуникациях, дорогах, а также жилых домах, памятниках, парках и усадьбах.

Автобусы и электробусы переходят на зимнее расписание, также как и регулярный речной транспорт.

Кроме того, общественный транспорт столицы 2, 3 и 4 ноября будет курсировать по измененному расписанию. Метро, МЦК, трамваи и наземный транспорт будут ходить по графику рабочего дня 2-го числа, а 3 и 4 – по расписанию выходных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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