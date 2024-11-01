В Москве открылась первая ярмарка из цикла "Креативный маркет"

Агентство креативных индустрий Москвы открыло первую ярмарку из цикла "Креативный маркет". На площадке представлены 12 стендов с книгами от крупных и небольших издательств, включая литературу по искусству, саморазвитию, бизнесу, поэзии, романам, детективам и нон-фикшн.

Внимание также уделено детским стеллажам, где можно найти книги, превращающиеся в кукольные домики с местными персонажами.

Агентство планирует провести еще пять маркетов в течение полугода, включая рождественский, где можно будет приобрести подарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.