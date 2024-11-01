Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" состоится в Москве 13 и 14 ноября

В Москве 13 и 14 ноября впервые пройдет международный форум "Культура. Медиа. Цифра". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Мероприятие соберет представителей креативных индустрий и других профессионалов из разных стран. Ожидается приезд руководителей крупнейших медиахолдингов и онлайн-кинотеатров, а также продюсеров, режиссеров, актеров, сотрудников СМИ и технологических компаний.

Почетным председателем форума будет кинорежиссер Эмир Кустурица. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.