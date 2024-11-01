Более 26 тысяч москвичей получили жилье по программе реновации за 9 месяцев этого года

Более 26 тысяч москвичей получили жилье по программе реновации за прошедшие девять месяцев этого года. Жителям предоставили новые квартиры в 224 новостройках, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Рядом с современными жилыми комплексами есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни.

Общее число получивших квартиры москвичей с начала реализации программы реновации уже превысило 162 тысячи. На месте старых домов построят новые комплексы для переселения. Для строительства подобраны еще восемь площадок.

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