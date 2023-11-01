01 ноября, 20:00Культура
Новости часа: почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.
Движение в районе Мясницкого проезда ограничили до 20 декабря из-за строительных работ. Это данные Дептранса.
Театр Моссовета представит 11 ноября "Пиковую даму" с Талызиной в роли Старой графини. Об этом сообщила пресс-служба театра.