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Новости

01 ноября, 20:00

Культура

Новости часа: почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации

Новости часа: почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации

Столичные гостиницы забронированы на 70% в период праздничных выходных

Новости часа: воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся почти до летних отметок

Московский зоопарк перешел за зимний график работы

Москвичам рассказали о масштабной программе озеленения магистралей столицы

"Деньги 24": число электромобилей в Москве к 2030 году может превысить 300 тыс

Все платные парковочные места в Москве будут отмечать синим цветом

Новости часа: расписание поездов на МЦД-4 изменится с 4 по 6 ноября

"Сити": три лучших спектакля к 200-летию Александра Островского

В центре Москвы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Движение в районе Мясницкого проезда ограничили до 20 декабря из-за строительных работ. Это данные Дептранса.

Театр Моссовета представит 11 ноября "Пиковую даму" с Талызиной в роли Старой графини. Об этом сообщила пресс-служба театра.

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