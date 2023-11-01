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01 ноября, 18:30

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Московский зоопарк перешел за зимний график работы

Московский зоопарк перешел за зимний график работы

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Московский зоопарк с 1 ноября перешел на зимний график работы. Теперь животных можно увидеть с 09:00 до 17:00, но в 16:00 вход на территорию зоосада уже будет закрываться.

В течение осени и зимы для посетителей будут открыты теплые павильоны, в которые отправили африканских животных, а также приматов, птиц, амфибий, рептилий и пауков. В уличных вольерах остались животные, которые не боятся холодов, например, представители кошачьих, полярные медведи, росомахи и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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