Московский зоопарк перешел за зимний график работы

Московский зоопарк с 1 ноября перешел на зимний график работы. Теперь животных можно увидеть с 09:00 до 17:00, но в 16:00 вход на территорию зоосада уже будет закрываться.

В течение осени и зимы для посетителей будут открыты теплые павильоны, в которые отправили африканских животных, а также приматов, птиц, амфибий, рептилий и пауков. В уличных вольерах остались животные, которые не боятся холодов, например, представители кошачьих, полярные медведи, росомахи и другие.

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