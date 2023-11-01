Строительство электродепо "Столбово" завершат в конце 2024 года

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Одно из крупнейших электродепо Москвы – "Столбово" – достроят в 2024 году. Оно будет обслуживать сразу две линии метро. В итоге увеличат количество поездов на Сокольнической линии и в полную силу сможет работать Троицкая линия метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.