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В Третьяковке продлили выставку отвергнутых критиками шедевров

В Третьяковке продлили выставку отвергнутых критиками шедевров

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В Третьяковской галерее снова продлили выставку "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова". Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

В экспозицию вошли 20 полотен, которые вызвали критику современников, но затем ставших хрестоматийными образцами высокого искусства. Среди картин есть такие шедевры, как "Боярыня Морозова" Василия Сурикова, "Сельский крестный ход на Пасху" Василия Перова, "Неизвестная" Ивана Крамского и другие полотна. Выставка открылась еще 16 сентября, и с тех пор ее уже дважды продлевали. На этот раз посетить ее можно до 19 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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