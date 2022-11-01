Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:00

Город

В Люблине завершили благоустройство 12-го микрорайона

В Люблине завершили благоустройство 12-го микрорайона

Ракова анонсировала появление социальных координаторов во всех столичных больницах

"Мой район. Навигатор": около 80 тыс москвичей расселили по программе реновации

"Мой район. Навигатор": набережную канала имени Москвы адаптировали для маломобильных

Новости часа: в РФ не требуется отдельного указа для завершения частичной мобилизации

Новости часа: все авиакомпании РФ завершили переход на отечественные системы бронирования

Парковки будут бесплатными на всех улицах Москвы 4 и 5 ноября

Новости часа: премьер-министр РФ рассказал о поставках зерна

В Москве стартовал форум, посвященный роли женщины в условиях СВО

Водитель бросил машину каршеринга посреди дороги на Мичуринском проспекте

В Люблине завершили благоустройство 12-го микрорайона, это квартал в границах улиц Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк. Там живет почти 8,5 тысячи москвичей.

В микрорайоне создали пешеходную связь на пересечении районов Люблино и Марьино и привели в порядок восемь дворовых территорий. В них обновили покрытие дорожек и проложили новые, расширили игровые зоны для детей, теперь в квартале 22 детские площадки.

Оборудовали современными тренажерами также девять спортивных площадок, обустроили две площадки для выгула собак, сделали зоны тихого отдыха, установили более 150 энергоэффективных фонарей и дополнительно озеленили территории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика