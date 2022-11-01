В Люблине завершили благоустройство 12-го микрорайона, это квартал в границах улиц Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк. Там живет почти 8,5 тысячи москвичей.

В микрорайоне создали пешеходную связь на пересечении районов Люблино и Марьино и привели в порядок восемь дворовых территорий. В них обновили покрытие дорожек и проложили новые, расширили игровые зоны для детей, теперь в квартале 22 детские площадки.

Оборудовали современными тренажерами также девять спортивных площадок, обустроили две площадки для выгула собак, сделали зоны тихого отдыха, установили более 150 энергоэффективных фонарей и дополнительно озеленили территории.

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