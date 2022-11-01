Ракова анонсировала появление социальных координаторов во всех столичных больницах

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что служба социальных координаторов появится во всех стационарах Москвы. В данный момент эта служба уже работает в 17 больницах столицы.

Специалисты оказывают социальную помощь москвичам с момента госпитализации до оказания необходимых услуг после выписки из стационара. Социальные координаторы берут на себя все немедицинские вопросы.

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