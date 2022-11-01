Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:45

Город

Ракова анонсировала появление социальных координаторов во всех столичных больницах

Ракова анонсировала появление социальных координаторов во всех столичных больницах

"Мой район. Навигатор": около 80 тыс москвичей расселили по программе реновации

"Мой район. Навигатор": набережную канала имени Москвы адаптировали для маломобильных

Новости часа: в РФ не требуется отдельного указа для завершения частичной мобилизации

Новости часа: все авиакомпании РФ завершили переход на отечественные системы бронирования

Парковки будут бесплатными на всех улицах Москвы 4 и 5 ноября

Новости часа: премьер-министр РФ рассказал о поставках зерна

В Москве стартовал форум, посвященный роли женщины в условиях СВО

Водитель бросил машину каршеринга посреди дороги на Мичуринском проспекте

В столичном районе Очаково-Матвеевское приступили к ремонту подземного перехода

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что служба социальных координаторов появится во всех стационарах Москвы. В данный момент эта служба уже работает в 17 больницах столицы.

Специалисты оказывают социальную помощь москвичам с момента госпитализации до оказания необходимых услуг после выписки из стационара. Социальные координаторы берут на себя все немедицинские вопросы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городмедицинавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика