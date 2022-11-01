В столичном районе Очаково-Матвеевское приступили к ремонту подземного перехода

В столице продолжили работы по ремонту подземных пешеходных переходов. Специалисты приступили к ремонту в районе Очаково-Матвеевское, около дома № 52 на Озерной улице. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

До конца года там планируют заменить старую керамическую плитку на гранитную облицовку, обновить лестницы и покрытие на них. Ступени теперь будут с обогревом, чтобы исключить образование льда.

Кроме того, в планах обновить инженерное оборудование, освещение, системы вентиляции и отопления, а также отремонтировать служебные помещения. Несмотря на объемные планы, перекрывать доступ в переход будут частично, чтобы не создавать неудобств для пешеходов.

Всего, по данным комплекса горхозяйства, капитальный ремонт в данный момент ведут в семи подземных переходах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.