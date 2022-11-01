Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Город

В столичном районе Очаково-Матвеевское приступили к ремонту подземного перехода

В столичном районе Очаково-Матвеевское приступили к ремонту подземного перехода

Строительная готовность эстакады через Волгоградский проспект на МСД составляет более 50%

Две новые площадки открыли на западе Москвы

Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства

Новости часа: получение детских пособий упростили для семей мобилизованных в Москве

"Утро": в ЦОДД столичный утренний трафик оценили в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Московский зоопарк перешел на зимний режим работы с 1 ноября

"Утро": общая длина заторов в столице составила 93 километра

"Утро": плотный поток образовался на Волоколамском и Можайском шоссе

В столице продолжили работы по ремонту подземных пешеходных переходов. Специалисты приступили к ремонту в районе Очаково-Матвеевское, около дома № 52 на Озерной улице. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

До конца года там планируют заменить старую керамическую плитку на гранитную облицовку, обновить лестницы и покрытие на них. Ступени теперь будут с обогревом, чтобы исключить образование льда.

Кроме того, в планах обновить инженерное оборудование, освещение, системы вентиляции и отопления, а также отремонтировать служебные помещения. Несмотря на объемные планы, перекрывать доступ в переход будут частично, чтобы не создавать неудобств для пешеходов.

Всего, по данным комплекса горхозяйства, капитальный ремонт в данный момент ведут в семи подземных переходах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика